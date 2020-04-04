Sakarya ile Düzce arasındaki bağlantı yolları kayalarla kapatıldı

Şehre giriş ve çıkış yasağının gelmesiyle Sakarya-Düzce arası bağlantı yolları geçici olarak kayalarla kapatıldı.

Çin’de başlayıp dünyayı saran Koronavirüs için önlemler alınmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını engellemek amacıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş, çıkış yasaklandı.

Tedbirler neticesinde Kocaali ilçesine bağlı Yanıksayvant Mahallesi, Kızılüzüm Mahallesi, Görele Mahallesi ile Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerine bağlantı yolları geçici olarak kaya parçaları dökülerek kapatıldı