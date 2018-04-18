T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız o

18 Nisan 2018 00:22

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısında elinde fotoğrafını gösterdiği hastanın prim borcu nedeniyle bakılmadığı iddiasıyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaparak, iddianın asılsız olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder\'e 3 bin TL sigorta prim borcu olduğu için Sakarya\'da hastanelerin bakmadığını iddia etti. konuyla ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın 2015\'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. Hasta işçi Cemal Derbeder\'e evde sağlık hizmeti kapsamında 118 kez tıbbi işlem yapıldığı belirtilen açıklama şöyle:
\"İddialar üzerine yapılan incelemede, hastanın 2015 Aralık ayından itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri tarafından takip altında olduğu ve kesintisiz sağlık hizmeti aldığı; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi sürecine dayalı acil ve poliklinik hizmeti alması sırasında herhangi bir sorun yaşamadığı tespit edilmiştir. Sistem incelendiğinde hastamıza evde sağlık hizmetleri kapsamına alındığı tarihten bu yana 118 kez tıbbi destek işlemi yapıldığı görülmektedir. İddia edildiği gibi hastanın Bağkur primi borcundan dolayı sağlık tesislerimizden sağlık hizmeti alamadığı bilgisi asılsızdır. Hastanın evde sağlık ekibi tarafından ev ziyaretleri devam etmektedir, yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca evde fizik tedavi hizmeti de almıştır.\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARI Sakarya DHA CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluSakaryaSağlık MüdürlüğüCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCemal DerbederHastaAralıkEğitimAraştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24