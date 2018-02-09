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Politika

Sakarya 'Gazi' unvanı istiyor: Bunu hak ediyoruz, yakışacağını düşünüyoruz

"Gazi Sakarya' denilmesi lazım"

09 Şubat 2018 17:39

Sakarya'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı ve eski AKP Milletvekili Ali İnci, şehre 'Gazi' unvanı verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. İnci, bunu hak ettiklerini iddia ederken "Yakışacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında işgal edilen Sakarya Valiliği'ndeki eylemlere katılan vatandaşlar tarafından 15 Temmuz Milli İrade Derneği'ni kuruldu. Valilikteki eylemlerde yer alan derneğin kurucu başkanı, eski AKP Sakarya Milletvekili İnci, derneğin yarın gerçekleştirilecek ilk genel kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi. 

"Bu hak ediyoruz, yakışacağını düşünüyoruz"

Ali İnci, 11 Mart'ta Sakarya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sakarya'ya 'Gazi' unvanı verilmesi yönündeki taleplerini ileteceklerini söyledi. İnci, Sakarya'nın bu unvanı hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yalnız işgal edilen valilik, devlet kurumu neresi? Sakarya, Sakarya Valiliği. Peki, Kazan 'kahramanlık' aldı da Sakarya da 'gazilik' alsın. Hep birlikte mücadele edelim. Valilik işgal oldu, kapıları kırıldı. 2 saate yakın valilik işgal altında oldu. Bu milletin iradesi valiliği o işgalden kurtardı. Ve büyük bir mücadeleyle kurtarıldı. Baktığımız zaman 30 tane gazisi olan bir Sakarya var. Gazi olmuş, şehidimiz yok ama gazimiz var. İnşallah bununla alakalı büyük bir mücadele vereceğiz ve Sakarya'ya gazilik unvanının verilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu millet silahsız, elleriyle, tanklara, silahlara, mermilere karşı büyük bir mücadele yaptı ve biz Sakarya'ya gazilik unvanının yakışacağını düşünüyoruz. 'Gazi Sakarya' denilmesi lazım. Sakarya'nın tarihte ismi önemli ama önüne de bir Gazi unvanını hak ettiğini düşünüyoruz."

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