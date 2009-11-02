Sakarya Emniyet Müdürü tutuklandı

Suç işlemek amacıyla kurulan çeteye bilgi verdiği öne sürülen Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal dün tutuklandı.



Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde geçen temmuz ayında düzenlenen operasyonda Suç örgütü kurdukları, ihaleye fesat karıştırdıkları, yaralama, tehdit ve rüşvet olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen aralarında Akyazı Belediye Başkanı Ak Partili Yaşar Yazıcı’nın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Tutuklanan Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın yeğeni Ali Yıldırım ve serbest kalan Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, operasyonun yapılacağı bilgisini Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’dan aldıklarını söyledi. Bu ifadeler üzerine Faruk Ünsal hakkında soruşturma başlatıldı.



11 Eylül’de Faruk Ünsal, soruşturmayı yürüten savcıya ‘şüpheli’ olarak 4 saat ifade verdi. Öneki gün de soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1 komiser ve 1 polisin verdikleri ifadelerinde Ünsal’ı suçladı. Bunun üzerine savcı, dün yeniden Ünsal’ın ifadesine başvurduktan sonra tutkulanma talebiyle mahkemeye sevketti. Faruk Ünsal, İstanbul nöbetçi 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.