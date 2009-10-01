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Yaşam

Sakarya Ekspresi TIR'a çarptı

İstanbul'a giden ‘Sakarya Ekspresi' treni, Sakarya'nın Geyve İlçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte TIR'a çarptı.

01 Ekim 2009 03:00

İstanbul'a giden ‘Sakarya Ekspresi' treni, Sakarya'nın Geyve İlçesi yakınlarındaki hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Kazada, TIR şoförü Aytaç Dinçay yaralanırken, demiryolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Geyve- Pamukova arasında dün (30.09.09) saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Geyve İlçesi'ndeki soğuk hava deposundan kasa yükledikten sonra hemzemin geçitten geçen Aytaç Dinçay yönetimindeki 07 CTY 88 plakalı TIR'a Eskişehir'den İstanbul'a giden Zeki Acar ile Hüseyin Kıran yönetimindeki 11 bin 19 sefer sayılı ‘Sakarya Ekspresi' treni çarptı. Çarpmayla birlikte TIR ve dorsesi yolun kenarına savruldu.

Kazada TIR şoförü Aytaç Dinçay yaralanarak 112 ambulansı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken demiryolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Eskişehir'den İstanbul'a giden Sakarya Ekspresi yolcuları çaprmanın etkisiyle sarsıldıklarını ve büyük panik yaşadıklarını söyledi.

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