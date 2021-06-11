Sakarya doğalgaz sahasının verileri Amerikan şirketleri Chevron ve Exxon ile paylaşıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) olası bir işbirliği olanaklarının araştırılması için 540 milyar metreküp doğalgaz barındıran Sakarya sahası hakkındaki verileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli enerji şirketleri Chevron ve Exxon ile paylaştı.

ABD'li şirketler ise aldıkları verileri değerlendirmek için vakit isterken, rezervde öngörülen artışı beklemeye karar verdiler.

Sözcü gazetesinin haberine göre Ankara, Sakarya sahasındaki gazı ulusal imkanlarla çıkaracağını daha önce defalarca söylemiş, yabancı şirketlerin de sahaya ilgi duyduğunu belirtmişti.

Ancak verilerin şirketlerle paylaşılması ileriki dönemde resmi bir işbirliği olma ihtimaline işaret etti.

Reuters'a bilgi veren ve adı açıklanmayan bir Türk yetkiliye göre geçen yıl Ağustos’ta açıklanan keşfin ardından bazı yabancı şirketlerin sahaya ilgi gösterdiklerini ancak Ankara’nın bu ilgiye pek sıcak bakmadığını ifade etti.

Yetkili "Ancak bu dönemde Exxon Mobil ve Chevron bu keşiflerle birlikte TPAO ile görüştüler ve buraya dair verileri aldılar. Türkiye orada çok daha yüksek miktarda gaz olduğunu ve yeni keşiflerle birlikte buradaki miktarın çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını düşünüyor" dedi.

Enerji Bakanlığı ve Exxon Mobil sözcüsü konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi. Chevron sözcüsü ise şirketin ticari konular hakkında yorum yapmadığını söyledi.

Sakarya sahasında Ağustos ayında keşfedilen doğalgazın miktarı geçen bir yıla yakın sürede iki kere yukarı revize edildi.

Erdoğan-Biden görüşmesinde konuşulabilir

Öte yandan uzmanlar önümüzdeki pazartesi gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek görüşmede bu konunun ele alınabileceği ifade edildi.

Enerji konusunda uzman Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi John Bowlus, “Teknik ve mali sebepler dolayısıyla TPAO bir konsorsiyum içinde yer almak zorunda. Hangi şirketlerle çalışacağını belirleyecek başlıca unsurlar arasında ise jeopolitika yer alıyor” dedi.

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