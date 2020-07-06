Sakarya'daki havai fişek fabrikasında 6 yıl önce meydana gelen patlamada ölen işçinin ailesine dava açmışlar!

NTV'den Yağız Şenkal, Sakarya'daki patlama meydana gelen havai fişek fabrikasında 2014 yılında çalışan ve başka bir patlamada hayatını kaybeden inşaat ustası Yılmaz Şapoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Bu habere göre; Şapoğlu'nun eşi, söz konusu şirketin, dava açmamaları için ev, maaş ve çocukların eğitim hayatını karşılama vaatlerinde bulundu. Ancak aile kabul etmeyerek 1 milyon 250 bin liralık dava açtı. Bunun üzerine şirket, 'kaza nedeniyle fabrikanın kapalı kaldığını, bu nedenle zarara uğradıklarını' öne sürerek 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı.

Şapoğlu'nun eşi, "Davamız 5,5 yıldır devam ediyor. Onlar bize biz onlara dava açtık. Onlar da fabrikamız zarara uğradı diyerek dava açtılar. Firma fabrikanın kaza nedeniyle kapalı kaldığını öne sürerek 1 milyon 800 bin liralık dava açtı. Çok sinirlendim, canın hiçbir değeri olmadığını gördüm. Babasını hiç tanımayan çocuğa bile dava açıldı" diye konuştu.

Söz konusu iki dava da sürüyor.