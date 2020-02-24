Bunu yapan insan: Sakarya'da üç yunusu önce vurdular sonda yüzgeçlerini kestiler!

Sakarya'da kıyıya vuran 3 yunusta kurşunla izleri görüldü. Yunusların yüzgeçlerinin de kesildiği belirtildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü.Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği belirtildi.