Sakarya'da iş cinayeti: Temizlik işçisi çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışarak yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, başka aracın çarpmasıyla hareketlenen kamyonet, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Bu sırada temizlik işçisi arada kalıp yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Erenler'in Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü, iddiaya göre, 54 ER 082 plakalı çöp kamyonunu atıkları almak için durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 54 AAL 869 plakalı kamyonet durdu; ancak 54 YA 246 plakalı kamyonetin sürücüsü duramayarak, önündeki kamyonete çarptı. 54 ER 082 plakalı kamyonet de çarpmanın etkisiyle hareketlenip, çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kamyonun arkasında tutunan Kemal Yıldız isimli temizlik işçisi, kamyonetin çarpmasıyla arada sıkıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, 1 çocuk babası Kemal Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.