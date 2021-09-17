Öğrencilerden artan kira fiyatlarına tepki; üniversitenin kapısının önüne yatak koydular

Son dönemde artan ev ve kira fiyatları en çok üniversite öğrencilerini etkiledi. Bir grup öğrenci, Sakarya Üniversitesi Hendek Kampüsü önüne getirdikleri yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafla artan kira fiyatlarına tepki gösterdi. Öğrencilerden Ömer Göncü, fotoğraf ile ilgili "Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık” dedi.

Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci, artan ev ve kira fiyatlarına tepki göstermek için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çektirdi. Öğrenciler çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı etiketleyerek, ‘ev kiraları sonucu öğrencinin son hali’ ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

"Artan ev kiralarını bu şekilde dile getirmek istedik"

NTV'nin haberine göre; fotoğraf kısa bir süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez paylaşıldı. Olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını belirten öğrencilerden Hilmi Çapar, “Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik. Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik" dedi.

Öğrenci ve velilerden de destek aldıklarını söyleyen Çapar, olumsuz yorumlar aldıklarını da dile getirdi.

"Bir anda viral oldu"

Öğrencilerden Ömer Göncü ise şunları söyledi:

“Olayda resimleri çeken benim, sonra sosyal medyada paylaştım. Tamamen mizah ve biraz da eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan’ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk."

"Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali"

"Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık”