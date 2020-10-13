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Sakarya’da maske takmayanlara 3 gün karantina

13 Ekim 2020 10:43

Sakarya’da maske takmadan ikinci kez yakalanan kişiler 3 gün boyunca karantina yurdunda izole edilecek.

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