Sakarya'da lisede çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'da bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavgada, yere düşerek başını mermere çarpan Enes İşcan yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada yere düşüp yaralanan bir lise öğrencisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Marangozluk Bölümü öğrencisi Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında öğle teneffüsünde okul bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve diğer öğrencilerin de karıştığı olayda, İşcan yere düştü.

AA'nın haberine göre başını mermere çarparak ağır yaralanan İşcan, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşcan'ın işitme engelli ve kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili öğrenci N.Ş'yi gözaltına aldı. Öte yandan çocuğun arkadaşları ile olayı haber alarak okula gelen ailesi sinir krizi geçirdi.