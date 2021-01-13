Sakarya'da iki çanta içinde insan kemikleri bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam derede bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçalarının bir insana ait olduğu belirlendi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler tarafından yeni bir çanta daha bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin derede yaptığı geniş çaplı araştırma sonrasında çanta içerisindeki parçalar incelenmek ve kimlik tespiti yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine gönderildi.

DYapılan ilk incelemelerden sonra çanta içerisinde bulunan parçaların insana ait olduğu belirlendi. Parçalardan alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan bölgede cansız bedenin parçalarının bulunması için çalışma başlatılırken, ekipler yeni bir çanta daha buldu. Çantanın içerisinden yeniden et ve kemik parçaları çıktı. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler çantayı incelemek için çalışma başlattı.