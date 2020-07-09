Sakarya'da havai fişek taşıyan araçtaki patlamada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın acı haberi ailesine ulaştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlayıcıların imha edilmek üzere kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın acılı haberi ailesine ulaştı.

32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın acı haberi memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine ulaştı. Bekar olduğu öğrenilen Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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