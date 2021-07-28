Sakarya'da Covid-19 vaka sayısı bir haftada 4'e katlandı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, "Bir hafta içerisinde Türkiye'de ne varsa aynısı Sakarya'da da oldu, vaka sayıları bir haftada dört kat arttı" dedi. Öğütlü, artış nedeniyle hastanelerde yaşanacak yoğunlukla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Sakarya genelinde Covid-19 vakalarında yaşanan artışla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, şöyle konuştu:

"Vatandaş maskeden uzaklaştı"

"Vaka sayılarının artmasının nedenlerinden bir tanesi, insanların bilinçli şekilde kendilerini korumaktan uzak kalmalarıdır. Maske gerçekten bizim için çok önemli bir koruyucu, yaz olmasından kaynaklı ve biraz da vaka sayılarının düşmesi nedeniyle vatandaşlarımız maskeden uzaklaştı. Bunun sonucu olarak da tüm dünyaya hakim olan yeni bir mutasyonun ülkemizde de hızlı bir şekilde arttığı görüldü. Yeni mutasyonun, delta varyantının bir özelliği de çok hızlı yayılmasıdır. Şu ana kadar mutasyon geçirmiş virüsler arasında en fazla bulaşıcı olan Delta varyantıdır. Bir de bu varyant varken bizim de tedbirleri azalttığımızı düşünürsek vakaların artmaması mümkün değildi."

"Artış, entübasyon hasta sayısına da yansıyacak"

Vaka sayılarında artışın entübe hasta sayısına da yansıyacağını belirten Öğütlü, "Biz hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de hastane idareleri olarak bir araya gelemesek de dijital ortamda buluşarak gelişmeleri takip ediyoruz. Vaka sayıları, yatış sayıları arttığında bunlar yoğun bakıma yansıdı, belki entübasyona yansıyacak. Bizler de hızlı bir şekilde düzenleme yapıyoruz. Hastanelerde kalabalık ortam oluşmaması için düzenlemelerimiz zaten devam ediyor. Bunları da yapmak zorundayız. Hastane yataklarında Covid-19 sayısı arttığında, Covid-19 hastalarına ayrılan yatak sayılarını artırmak zorundayız. Tabii ki bizler de bu düzenlemeleri yaptık" dedi.

"Polikliniklerde aksama olmayacak"

Vaka sayılarının artmasına yönelik olarak alınan tedbirlerin polikliniklerde aksamalara neden vermeyecek şekilde hazırlandığını belirten Öğütlü, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'de şu an da yüzde 60'ın üzerinde aşılama ortalaması var. Sakarya'da da şu anda yüzde 60'ın üzerinde. Bu aşılama oranlarımızda bulaş sayısı azalıyor. Hastaneye yatma ve yoğun bakım yatışları gibi ağır durumlarda aşılama sayesinde azalmalar yaşıyoruz. Aksi takdirde bu kadar bulaşıcı ve çabuk yayılan bir virüs için aşı olmasaydı çok daha farklı sayılarla karşı karşıya olabilirdik.

"50'li rakamlara düşmüştük"

Biz de aşıyı artırarak hastane yatışlarını azaltmak istiyoruz. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi aşıyı yüzde 75'in üzerine çıkarmak. Tatilde, tarlada, bahçede olan, hastaneye gelemeyen kişilere ulaşmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve onları aşılamak için büyük bir gayret sarf ediyoruz.

Sakarya'da 50'li rakamlara düşmüştük ama maalesef bir hafta içerisinde Türkiye'de ne varsa aynısı Sakarya'da da oldu, bu sayılar şu an 3 ile 4 kat artmış durumda. Şu an biraz daha belirli sayıda kaldık gibi, aşılama şu anda çok iyi gidiyor. Aşılama da aynı şekilde ilerlediğinde artık tekrar yeni bir dalga yaşamak istemiyoruz. Delta varyantı şu anda yaygın olan varyanttır. Fakat tam bir delta varyantı diyebilmemiz için tarama testi yapıyoruz. Tarama testlerini Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'da da daha ileri testler yapıldığı için testlerin sonuçları aynı gün gelmiyor. Sonuçlar gelmeyince tam sayı olarak Sakarya'da ne kadar Delta varyantı var onu bilmiyoruz. Ama şu anda virüsün büyük bir çoğunluğu Delta varyantı olduğunu söyleyebilirim."

"Gençler aşıdan uzak duruyor"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Aziz Öğütlü, "En önemli şey ölüm oranları. Aşılamadan dolayı vaka sayılarımız artsa da vefat sayılarımız düşük gidiyor. Salgın şu anda bitmedi. Lütfen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Açık alanda belki ihmal edilebilir ama kapalı alanlarda mutlaka maske takılması gerekiyor ve mutlaka aşılarımızı yaptıralım" dedi.