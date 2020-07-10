Sakarya'da bir buçuk ton patlayıcı malzeme imha edilmek için kamyonlarda bekletiliyor; 4 mahalle kapatıldı

Kamyon'da bekletiliyor
Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın haberine göre Adapazarı’na bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağında dün yaşanan patlama nedeniyle, fabrika alanında imha edilmek için bekletilen yaklaşık bir buçuk ton patlayıcı ve yanıcı madde AFAD ve Jandarma ekipleri gözetiminde kamyon içerisinde bekletiliyor.
Giriş ve çıkışa kapatıldı
Fabrika bölgesi yakınlarında bulunan Yağbasan, Su Kenarı, Yukarı Çalıca ve Akarca mahallelerine tedbir amacıyla giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşlara gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Birçok aile yaşadıkları korku nedeniyle mahallelerini terk etti.
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