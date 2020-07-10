Sakarya'da bir buçuk ton patlayıcı malzeme imha edilmek için kamyonlarda bekletiliyor; 4 mahalle kapatıldı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında imha edilmek için bekleyen yaklaşık bir buçuk ton patlamamış malzemenin olduğu belirlendi. Fabrika yakınında bulunan 4 mahalleye, tedbir amacıyla giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamanın ardından geriye kalan patlayıcıların imha edilmesine karar verdi. Patlayıcıları taşıyan kamyonda, dün yükünü boşaltırken meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 12 kişi de yaralandı.