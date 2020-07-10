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Sakarya'da bir buçuk ton patlayıcı malzeme imha edilmek için kamyonlarda bekletiliyor; 4 mahalle kapatıldı

10 Temmuz 2020 10:32

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında imha edilmek için bekleyen yaklaşık bir buçuk ton patlamamış malzemenin olduğu belirlendi. Fabrika yakınında bulunan 4 mahalleye, tedbir amacıyla giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi ise yaralandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamanın ardından geriye kalan patlayıcıların imha edilmesine karar verdi. Patlayıcıları taşıyan kamyonda, dün yükünü boşaltırken meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 12 kişi de yaralandı.

Kamyon'da bekletiliyor

Sözcü'den Erhan Kaytanbay'ın haberine göre Adapazarı’na bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağında dün yaşanan patlama nedeniyle, fabrika alanında imha edilmek için bekletilen yaklaşık bir buçuk ton patlayıcı ve yanıcı madde AFAD ve Jandarma ekipleri gözetiminde kamyon içerisinde bekletiliyor.

Giriş ve çıkışa kapatıldı

Fabrika bölgesi yakınlarında bulunan Yağbasan, Su Kenarı, Yukarı Çalıca ve Akarca mahallelerine tedbir amacıyla giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşlara gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Birçok aile yaşadıkları korku nedeniyle mahallelerini terk etti.

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