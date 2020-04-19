Sakarya’da ambulans ve pikap çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde vakaya giden ambulans ile pikap tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık görevlisi ile birlikte diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yeni Mahalle Yağcılar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 SG 9827 plakalı pikap tarzı araç ile 34 ABT 310 plakalı vakaya gitmekte olduğu öğrenilen 112 ambulansı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli ile pikap tarzı araç içerisinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek hemen bölgeye koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. (İHA)