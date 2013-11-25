T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Sakarya çukurunda 7 büyüklüğünde deprem olabilir'

1999'daki depremden arta kalan enerjinin, Sakarya çukurunda yeni bir depreme neden olabileceği belirtiliyor

25 Kasım 2013 23:01

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sakarya çukurunda 2025 yılına kadar büyüklüğü 6.5 ile 7 arasında bir deprem bekliyorum" dedi.
Ercan, 1999 Marmara depreminden sonra enerji boşalmasının hangi seviyede olduğunu anlamak için 2001 yılında algoritma çalışması yaptığını, incelemeler neticesinde Bolu civarında 5.5 büyüklüğündeki depremin eksik kaldığını gördüğünü söyledi.
Marmara depreminde boşalmayan enerjinin bir kısmının bu depremle boşaldığını kaydeden Ercan, "Aslında bu depremde gecikme oldu ve bu boşalma beklediğimden küçük oldu. 4,8 şiddetindeki deprem, Bolu civarındaki enerjinin tamamen boşalmasına yetmez. Dolayısıyla Bolu'daki deprem beklediğimden küçük, bu bölgede 5.5 gibi enerji açığı daha var, mutlaka ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.
"Sakarya çukurunda 2025 yılına kadar büyüklüğü 6.5 ila 7 arasında bir deprem bekliyorum" diyen Ercan, "Söylendiği gibi bu bölgenin depremleri olmuş, bitmiştir gibi bir olay yok çünkü Bolu ile İzmit arasındaki Kuzey Anadolu kırığında gerginlik biriktirme hızı, İstanbul önündeki gerginlik biriktirme hızının 3 katından fazladır. İstanbul depremi uzun aralarla, Sakarya, Kocaeli ve Bolu depremleri ise daha sık aralıklarla oluyor" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

depremistanbulsakarya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24