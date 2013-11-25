'Sakarya çukurunda 7 büyüklüğünde deprem olabilir'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Sakarya çukurunda 2025 yılına kadar büyüklüğü 6.5 ile 7 arasında bir deprem bekliyorum" dedi.

Ercan, 1999 Marmara depreminden sonra enerji boşalmasının hangi seviyede olduğunu anlamak için 2001 yılında algoritma çalışması yaptığını, incelemeler neticesinde Bolu civarında 5.5 büyüklüğündeki depremin eksik kaldığını gördüğünü söyledi.

Marmara depreminde boşalmayan enerjinin bir kısmının bu depremle boşaldığını kaydeden Ercan, "Aslında bu depremde gecikme oldu ve bu boşalma beklediğimden küçük oldu. 4,8 şiddetindeki deprem, Bolu civarındaki enerjinin tamamen boşalmasına yetmez. Dolayısıyla Bolu'daki deprem beklediğimden küçük, bu bölgede 5.5 gibi enerji açığı daha var, mutlaka ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Sakarya çukurunda 2025 yılına kadar büyüklüğü 6.5 ila 7 arasında bir deprem bekliyorum" diyen Ercan, "Söylendiği gibi bu bölgenin depremleri olmuş, bitmiştir gibi bir olay yok çünkü Bolu ile İzmit arasındaki Kuzey Anadolu kırığında gerginlik biriktirme hızı, İstanbul önündeki gerginlik biriktirme hızının 3 katından fazladır. İstanbul depremi uzun aralarla, Sakarya, Kocaeli ve Bolu depremleri ise daha sık aralıklarla oluyor" ifadesini kullandı.