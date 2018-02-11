T24 LogoT24 Logo
Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Yeşilgiresun Belediyespor: 77 - 66

SAKARYA,(DHA) SALON: Sakarya HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Halit Can Cihan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Metecan Birsen 12, Boothe6, Fall 16, Harris 12, Lopez 5, Can Korkmaz 2, Ersin Dağlı 2, Jankovic 6, DoğukanŞanlı 5, Tufan Önen

11 Şubat 2018 22:39

SAKARYA,(DHA)

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Halit Can Cihan
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Metecan Birsen 12, Boothe6, Fall 16, Harris 12, Lopez 5, Can Korkmaz 2, Ersin Dağlı 2, Jankovic 6, DoğukanŞanlı 5, Tufan Önen
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Bynum 7, Boynton 10, James 15, Jefferson10, Williams 4, Enes Berkay Taşkıran 9, Dusan Cantekin 4, Dragicevic 5, ErkanYılmaz 2
1\'İNCİ PERİYOT 22-10
DEVRE: 42-29
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48
BEŞ FAUL ALAN: 38.40 Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 18\'inci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor\'u 77 - 66 mağlup etti. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 11\'inci galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 13\'üncü mağlubiyetini aldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAKARYADHA SALON Sakarya HAKEMLER Zafer Yılmaz Halil Baldemir Halit Can Cihan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR JonesMetecan BirsenBoothe6 FallHarrisLopezCan KorkmazErsin DağlıJankovicDoğukanŞanlıTufanBELEDİYESPOR Bynum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24