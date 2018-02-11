Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Yeşilgiresun Belediyespor: 77 - 66

SAKARYA,(DHA)

SALON: Sakarya

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 11, Metecan Birsen 12, Boothe6, Fall 16, Harris 12, Lopez 5, Can Korkmaz 2, Ersin Dağlı 2, Jankovic 6, DoğukanŞanlı 5, Tufan Önen

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Bynum 7, Boynton 10, James 15, Jefferson10, Williams 4, Enes Berkay Taşkıran 9, Dusan Cantekin 4, Dragicevic 5, ErkanYılmaz 2

1\'İNCİ PERİYOT 22-10

DEVRE: 42-29

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-48

BEŞ FAUL ALAN: 38.40 Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 18\'inci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor\'u 77 - 66 mağlup etti. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 11\'inci galibiyetini elde ederken, Yeşilgiresun Belediyespor ise 13\'üncü mağlubiyetini aldı.