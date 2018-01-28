Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Demir İnşaat Büyükçekmece: 77 - 67

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Sakarya
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Özge Şentürk, Alper Özgök
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jones 13, Metecan Birsen 18, Boothe 13, Fall 6, Harris 3, Clavell Lopez 13, Can Korkmaz 5, Ersin Dağlı, Jankovic 6
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 6, Kairys 9, Burak Can Yıldızlı, Walker 19, İlkan Karaman, Simpson 8, Stojanovski 10, Moldoveanu 6, Oğulcan Baykan 5, Merthan Mutlu 4
1\'İNCİ PERİYOT: 15-18
DEVRE: 37-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 16\'ncı haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 77-67 yendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligde 10. galibiyetini alırken Demir İnşaat Büyükçekmece ise 11. mağlubiyetini yaşadı.