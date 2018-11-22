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Sakarya Büyükşehir Basketbol-CSM CSU Oradea: 84-68

Aziz GÜVENER /ADAPAZARI - SAKARYA,(DHA)  FIBA Europe Cup A Grubu'nda tur şansı kalmayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol sahasında CSM CSU Oradea'yı 84-68 mağlup etti

22 Kasım 2018 01:54

Aziz GÜVENER /ADAPAZARI - SAKARYA,(DHA) 

FIBA Europe Cup A Grubu\'nda tur şansı kalmayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol sahasında CSM CSU Oradea\'yı 84-68 mağlup etti.
Sakarya Spor Salonu\'nda oynanan mücadelede mücadeleye etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 29-15 önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyodun ardından ev sahibi ekip soyunma odasına 17 sayılık farkla önde gitti: 51-34.
Karşılılı basketlerle geçen 3\'üncü periyotta Sakarya ekibi farkı erimesine izin vermedi ve final periyoduna 17 sayılık farkla karşı karşıya geldi: 69-52. Final periyodunda da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol mücadeleden 84-68\'lik skorla galip ayrıldı. Gruptan çıkma ihtimali bulunmayan iki takımın mücadesinde koçlar genç ve ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdi. Bu sonuçla Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Avrupa mücadelesini galibiyet ile tamamladı.

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