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Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol-Banvit: 67-75

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI-SAKARYA,(DHA) SALON: Sakarya Spor  HAKEMLER: Aytuğ Ekti,Halil Baldemir, Halit Can Cihan ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou 4(x), Mitchell Wilbekin 13(xxx), Alan Herndon 5(x), TK Edogi 6(xx), Şafak Edge 16(xxx), Bura

29 Aralık 2018 23:03

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI-SAKARYA,(DHA)

SALON: Sakarya Spor 
HAKEMLER: Aytuğ Ekti,Halil Baldemir, Halit Can Cihan
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junior Etou 4(x), Mitchell Wilbekin 13(xxx), Alan Herndon 5(x), TK Edogi 6(xx), Şafak Edge 16(xxx), Burak Eşlik 3(x), İzzet Türkyılmaz 6(xx), Kelsey Barlow 12(xxx), Bora Hun Paçun, Uğur Dokuyan 2 (xx)
BANVİT: Alex Daniel Perez 11(xxx), Tolga Geçim 11(xxx), Jordan Daniel Morgan 15(xxx), Metehan Akyel 2(x), Gary Neal 16(xxx), Şehmuz Hazer 2(xx), Davon Darnell Shelton JR 14(xxx), Ragıp Berke Atar, McKenzie Zachary Moore 4(x)
1\'İNCİ PERİYOT: 12-20
DEVRE: 33-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 13\'üncü haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol sahasında Banvit\'e 75-67 mağlup oldu.

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