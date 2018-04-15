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Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol-Anadolu Efes: 74-100

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) SALON: Sakarya Spor Salonu HAKEMLER: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Halit Can Cihan SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Mustafa Kırcalı 4, Nathan Boothe 2, Nıkola Jankovic 18, Lazerıc Jones 15, Mehmet Özdoğan 6, Agah Kızılka

15 Nisan 2018 20:48

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

SALON: Sakarya Spor Salonu
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Halit Can Cihan
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Mustafa Kırcalı 4, Nathan Boothe 2, Nıkola Jankovic 18, Lazerıc Jones 15, Mehmet Özdoğan 6, Agah Kızılkaya , Can Korkmaz 18, Doğukan Şanlı, Tufan Önen 0, CJ Harrıs 11
ANADOLU EFES: Birkan Batuk 12, Brock Wıllıam Matum 21, Bryant Dunston, Doğuş Balbay 10, Krunoslav Sımon 5, Yiğitcan Saybir 6, Berk Demir, Derıck Brown 6,  Errıck MC Collum 14, Muhaymin Mustafa, Onuralp Bitim 2, Toney Bernard Douglas 24
1\'İNCİ PERİYOT: 23-29
DEVRE: 40-58
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 25\'inci haftasında Sakarya Büyükşehir Basketbol, Anadolu Efes\'e 100-74 mağlup oldu.

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