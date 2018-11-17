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Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol - Tofaş: 69-73

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SALON: Sakarya HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junıor Etou 6(xx), Alan Herndon 5(x), Şafak Edge 5(x), Burak Eşlik 2(x), Jean Salumu 6(xx) Toney Douglas

17 Kasım 2018 18:55

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

SALON: Sakarya
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Junıor Etou 6(xx), Alan Herndon 5(x), Şafak Edge 5(x), Burak Eşlik 2(x), Jean Salumu 6(xx) Toney Douglas 16(xxx), Alp Karahan 6(xx), Landry Nnoko 23(xxx), Uğur Dokuyan
TOFAŞ: Dıante M Garret 17(xxx), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan 4(x), Samuel Jose Meıja 11(xxx), Demonte Tyrone Harper 20(xxx), Muhaymin Mustafa, Jeffree Davıd Wıthey 11(xxx), Kenneth Kadjı 10(xx), Muhsin Yaşar
1\'İNCİ PERİYOT: 20-17
İLK YARI: 45-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-63
MAÇ SONUCU: 69-73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tofaş\'a 73-69 yenildi.
Karşılaşmada 23 sayı ile en skorer oyuncu Adatıp Sakarya Büyükşehir\'den ikinci yarıya ağırlığını koyan Nnoko olurken, TOFAŞ\'ta ise Harper 20 sayı ile takımın en skoreri oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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