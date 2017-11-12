Sakarya BŞB Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan: 69-75

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

SALON: Serdivan Sakarya

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

SAKARYA BŞB: Jones 21, Jankovic 10, Doğukan Şanlı 4, Metecan Birsen 9, Mehmet Özdoğan, Can Korkmaz 3, Fall 5, Harris 5, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen 2, Onurhan Korkmaz, Boothe 10

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Boatright 19, Muratcan Güler, Clark 2, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 8, Can Maxim Mutaf, Strawberry 6, Kenan Sipahi, De Lima Brito 8, Diebler 23, Weems 4, Semih Erden 5

1\'İNCİ PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 39-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6\'ncı hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Sakarya BŞB Basketbol\'u 75-69 mağlup etti.

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı Koçu Ufuk Sarıca maç sonrası yaptığı açıklamada, \"Zor bir deplasmandan galibiyet ile dönüyoruz. Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Biz maça çok iyi başlamamıza rağmen 2\'nci periyotta ribauntları almakta sıkıntı yaşadık. \'Cut\' müdafaasında bir takım aksaklıklar yaşadık. Devreyi çok iyi başlangıca rağmen mağlup kapattık. Ama özellikle ribaunt konusunu daha iyi yaptık. Bizim yaptığımız 20 asist bizim için çok önemli. Bu atmosferde top kaybımını minimize etmemiz önemliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Sakarya şehrinin basketbol şehri olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Sakarya BŞB Basketbol Takımı Koçu Selçuk Ernak ise, \"Öncelikle oyuncu arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum, gerçekten çok üst düzey bir takımla kora kor mücadele ettiler. İlk yarıda bir top kaybımız vardı. İkinci yarı da 13 top kaybımız oldu. Bu da mücadelede avantaj haline çevirdiğimiz şeyleri kaybetmemize sebep oldu. Bizim oyunumuzun önemli bir kısmı rakibin boyalı alan kendi uzunlarımızla yıkmaktan geçiyor. Maçın kritik yerlerinde oyunu terk ettik, bu da bizlere top kayıpları ve yüzdesiz atışlar olarak geri döndü. Beşiktaş çok iyi bir takım olduğu için bundan faydalanmasını ve bunu cezalandırmasını bildi. Çok ufak bir farkla bitti. Her zaman söylediğim gibi bizim için artık Beşiktaş maçıyla ilgili konuşacak bir şey yok. Bütün kontanstrasyonumuzu Darüşşafaka maçına vereceğiz. Evimizde oynayacağımız o maçı kazanmaya çalışacağız\" diye konuştu.

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