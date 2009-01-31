Sakarca kazına uluslararası koruma

Rusya'nın kuzeyinde üreyen ve kışı, Türkiye üzerinden geçerek ağırlıklı olarak Avrupa'da ılıman iklime sahip ülkelerde geçiren, ''küçük sakarca kazı'' türünün korunması amacıyla uluslararası çalışma başlatıldığı bildirildi.



Doğa Derneği Tür Araştırma Sorumlusu Ferdi Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki 4 önemli kuş yolundan 2'sinin Türkiye'den geçtiğini söyledi.



Her yıl Türkiye üzerinden 500 bine yakın göçmen kuşun bu yolu takip ederek konaklayacakları veya üreyecekleri noktalara ulaştığını belirten Akarsu, bazı türlerin de kışı geçirmek üzere Türkiye'deki sulak alanlarda kaldığını ifade etti.



Akarsu, sayısal verilere göre, yeryüzünde 100 milyardan fazla kuşun yaşadığı ve 10 milyar kuşun da farklı zamanlarda yer değiştirdiklerinin tahmin edildiğini belirterek, ''Nesli tehlike altında olan küçük sakarca kazı da yer değiştiren türler arasında bulunuyor'' dedi.



Küçük sakarca kazının korunması amacıyla uluslararası ölçekli çalışma başlatıldığını anlatan Akarsu, şöyle konuştu:



''Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Norveç, Estonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki bazı kurumlar, bu türün korunması amacıyla iş birliğine gitti. Bir süre önce de Yunanistan'ın Rodopoli kasabasında türün, Güneydoğu Avrupa'da korunmasına yönelik çalıştay gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Türkiye'den Doğa Derneği katılırken, diğer Avrupa ülkelerindeki bazı üniversitelerden bilim adamları, kamu kuruluşları ve doğa koruma derneklerinin temsilcileri hazır bulundu. Hedef, bu türün uluslararası işbirliğiyle korunmasını sağlamak.''



Türkiye’de 5 yıldır görülmüyor



Ferdi Akarsu, Avrupa ölçeğinde nesli tehlike altında olan bir kaz türü olan küçük sakarcanın Türkiye'den de gözlem kayıtlarının bulunduğunu söyledi.



Göç esnasındaki gözlemin yanı sıra, Meriç Deltası'nın küçük sakarca kazı için önemli kışlama alanı konumunda olduğunu belirten Akarsu, Türkiye'de en son 2004 yılında Muş yakınındaki Haçlı Gölü'nde görülen bu kuş türünü bu kış sayımında yeniden gözlemleme umudu taşıdıklarını bildirdi.



Akarsu, Avrupa ülkelerinde bu türün sayısının belirlenmesine çalışıldığını ifade ederek, ''Bazılarına takılan çiplerle bu kuşların Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçtiği belirlendi. Yapacağımız kış sayımında bu türle karşılaşmamız bizi heyecanlandıracak'' diye konuştu.



Ferdi Akarsu, sulak alanların kurutulması ve avcılığın bu türü tehdit eden en büyük sorunlar olduğunu kaydetti.

