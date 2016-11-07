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Yaşam

Sakar garson, Roma heykelinin parmağını kırdı!

Townley Venüs’ünün hali hazırda kayıp olan işaret parmağı ise heykel British Musem’a getirilmeden önce kırılmıştı

07 Kasım 2016 23:06

British Museum’da çalışan bir garsonun, paha biçilemez Venüs heykelinin başparmağını kırdığı ortaya çıktı.

Arkeofili’nin The Art Newspaper’dan referans verdiği haberine göre, 2015 Aralık ayında meydana gelen hadise, geçtiğimiz haftalarda gün ışığına çıktı.

Düzenlenecek bir kurumsal etkinlik için başka bir şirket adına orada bulunan ve o sırada Townley Venüsü heykelinin altına doğru eğilmiş olan garson, doğrulmak istediği vakit heykelin sağ eline çarptı. Bu sırada heykelin sağ elinden kopan başparmak bütün bir şekilde zemine düştü. Kaza sırasında hasar gören heykelin restorasyon işlemlerinin tamamlandığı bildiriliyor.

Koleksiyonun muhafazasının en temel öncelikleri olduğunun altını çizen ve bunun talihsiz bir kaza olduğunu belirten müze sözcüsü, heykelin uzman konservatörler tarafından tamamıyla restore edildiğini ve yeniden teşhire açıldığını aktardı. Olaylardan sorumlu tüm bireylerin yeniden eğitime tabi tutulduğu da verilen bilgiler arasında.

Townley Venüsü, Kurumsal bir etkinlik için müzede çalışan bir garsonun kafasının çarpması neticesi ile başparmağı kopan 2000 yıllık Roma heykeli / British Museum

Bir parmak da önceden kırılmıştı

Townley Venüs’ünün hali hazırda kayıp olan işaret parmağı ise heykel British Musem’a getirilmeden önce kırılmıştı.

Aşk tanrıçasını yarı çıplak bir biçimde betimleyen heykel, Yunan orijinalinin mermer kopyası olup MS. 1. – 2. yüzyıllara tarihlendiriliyor.

1775 yılında Roma’daki Ostia Limanı’nda yer alan hamamlarda ortaya çıkarılan heykel, İngiliz koleksiyoner Charles Townley tarafından satın alınmıştı.

1805 yılında müzeye satılan eserin Yunan orijinalinin MÖ 4. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor.

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