-ŞAKAR: EGEMEN KORKMAZ BİR YERE GİTMİYOR TRABZON (A.A) - 03.03.2011 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Egemen Korkmaz'ın Beşiktaş ile ön sözleşme imzaladığı yönündeki habere ilişkin olarak, ''Bunlar art niyetli insanların Beşiktaş maçı öncesi ortaya attığı kasıtlı haberlerdir. Egemen Korkmaz Trabzonspor'dadır ve bir yere gitmiyor'' dedi. Şakar, hafta sonunda Beşiktaş ile zirve yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını, ancak bu karşılaşma öncesi kasıtlı haberlerin ortaya atıldığını kaydetti. Egemen Korkmaz'ın Beşiktaş ile anlaşması gibi bir haberin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade eden Şakar, ''Egemen, takımın önemli bir oyuncusu. Problemli bir oyuncu değil. Öyle bir şey olsa bizim haberimiz olurdu. Kendisi Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu'' dedi. Kimsenin bu haberlere inanmamasını isteyen Şakar, ''Art niyetli bu haberlere kimse inanmasın. Egemen Korkmaz Trabzonspor'dadır ve kesinlikle bir yere gitmiyor'' diye konuştu. Şu anda sadece Beşiktaş ile oynayacakları maçı düşünmek istediklerini anlatan Şakar, şöyle konuştu: ''Zirve yolunda sahamızda arzu etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak Fenerbahçe ile aynı puandayız. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ligin bitmesine 11 hafta daha var. Beşiktaş maçı zor bir maç olacak. Ama bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Biz kendi yolumuza bakıp, önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız. Ligi önde bitirip mutlu sona ulaşan taraf olmak istiyoruz.''