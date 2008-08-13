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Sağlık

Sakar çocukların obez olma riski daha fazla

Sakar çocukların yetişkinlikte obez olma olasılığı, sakar olmayanlara göre daha fazla.

13 Ağustos 2008 03:00

Sakar çocukların obez yetişkinlere dönüşme olasılığının sakar olmayanlara göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İsveçli ve İngiliz bilim adamlarının, yaşları 7 ila 11 olan binlerce çocuk üzerinde yaptığı araştırma, çok kötü bilişsel ve fiziksel kontrol ve koordinasyona sahip çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde obez yetişkinlere dönüşme olasılığının çok daha yüksek olduğunu gösterdi.
Araştırma kapsamında, İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Londra Kraliyet Koleji’nin, 1958 yılından bu yana İngiltere'de Ulusal Çocuk Gelişim Çalışması'na katılan 11 binden fazla kişiyi incelediği belirtildi.

Bu kişilerden yaklaşık 8 bininin el kontrolü ve sakarlıklarının 7 yaşındayken öğretmenleri tarafından değerlendirildiği, 7 binden azının el kontrolü ve koordinasyonunun 11 yaşındayken bir doktor tarafından test edildiği kaydedildi.
Araştırmanın sonuçları British Medical Journal'da yayımlanırken, İngiliz bilim adamı Scott Montgomery, söz konusu çocukların çoğunluğunun, bu yaşlarda yaşıtlarından daha şişman olmadıklarını söyledi.

(AA)

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