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Yaşam

Şakanın sonu kötü bitti, elinden almaya çalıştığı tüfekle arkadaşını öldürdü

Özgür T. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor

23 Aralık 2017 14:47

Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer, elinden tüfeği almak isteyen arkadaşı Özgür T.’nin müdahalesi sırasında tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Özgür T. gözaltına alındı.

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir emlak satış ofisinde dün gece meydana gelen olayda, emlakçıda çalışan 23 yaşındaki Sezgin Süzer, işyeri sahibi 37 yaşındaki Özgür T., ile sohbet ederken işyerinde bulunan pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T., tüfeği başına dayayıp kendisine şaka yapan çalışanı Sezgin Süzer’den tüfeği almak isterken tüfek ateş aldı. Kafasından vurulan genç yere yığıldı.

Olayı haber alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Süzer'in öldüğünü tespit etti. Sezgin Süzer'in cesedi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Özgür T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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