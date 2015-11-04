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Yaşam

"Sakallı erkeklerin aldatma olasılığı daha yüksek"

"Kadınlara karşı negatif düşüncelere sahip olan erkekler sakal bırakmaya daha meyilli"

04 Kasım 2015 14:54

Hindistan ve ABD’de 18-72 yaş arası 2000 erkek üzerinde yapılan bir araştırmada sakallı erkeklerin aldatma olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Hürriyet’in haberine göre araştırmaya katılan ABD’li erkeklerin yüzde 65’inin Hindistanlı erkeklerin ise yüzde 86’sının sakallı olduğu ve bu deneklerin cinsiyet rolleri ve kadının toplumdaki yeri ile ilgili agresif ve seksist fikirlere onay verme eğiliminin diğer deneklerden çok daha yüksek olduğu görüldü.

Ayrıca araştırmaya katılan sakallı erkeklerin yüzde 47’si sakalsızların ise sadece yüzde 20’si geçmişte partnerlerini aldattıklarını söyledi.

Uzmanlar sakal ile seksizm ve sadakatsizlik arasındaki bağlantının nedenlerinin tam olarak bilinmediğini ancak kadınlara karşı negatif düşüncelere sahip olan erkeklerin, “erkeksi” bir imaj yarattığına inandıkları için sakal bırakmaya daha meyilli olabileceği belirtildi.

 

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