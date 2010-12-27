Sakalını kesmedi mobbing davası açtı

T24 - tv8 spikeri Gürkan Tosun, sakallı olduğu için yayına çıkarılmadığını belirterek iki yıldır çalıştığı işyerine mobbing davası açtı.



Gürkan Tosun 12 yıldır çalıştığı tv8’le sakalı yüzünden mahkemelik oldu. Tecrübeli spiker toplam 50 bin liralık tazminat davası açtı.



Son dönemde sayıları giderek artan mobbing (İş yerinde psikolojik baskı) davalarına bir yenisi daha eklendi. tv8 haber spikeri Gürkan Tosun, başka meslektaşlarının yararlandığı hak ve prestijlerin kendisine verilmediğini ve sakallı yayına çıkarılmadığını belirterek İstanbul İş Mahkemesi’ne dava açtı.



MNG Haber Ajansı ve Ticaret A.Ş aleyhine 40 bin TL maddi, 10 bin TL de manevi tazminat talebiyle dava açan Tosun, sakallı yayına çıkarılmadığı halde tv8’in tanıtım billboardlarında sakallı fotoğrafının kullanıldığını söyledi.



Tosun’un avukatı Şenol Caner tarafından açılan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:



- Müvekkilim davalı şirket bünyesinde tv8 logosu ile yayın yapan televizyon kanalında 12 senedir haber spikeri olarak 212 sayılı yasa kapsamında çalışmaktadır. Bu sürede ana haber bültenleri, özel yayınlar, gece bültenleri, Haber - Aktif programı da dahil olmak üzere görevini ifa etmiştir.



- Davalı işveren müvekkilime karşı giderek artan bir biçimde mobbing, diğer değişle yıldırma, ayrıştırma, ötekileştirme ve psikolojik baskı uygulamaktadır.



- Müvekkilimle aynı işi yapan diğer haber spikerlerinin bültenleri onların ad ve soyadıyla yayına girerken, sadece müvekkilimin sunduğu haber bültenleri onun ismi verilmeksizin haber altında yayınlanmaktadır. Emsali haber spikerlerine tanınan hak ve imkanlar müvekkilimden esirgenmekte, daha fazla kıdem ve tecrübe sahibi olmasına rağmen hak ettiği prestij verilmemektedir.



- Müvekkilim sürekli kamera karşısındadır. İmaj tazelemek için akademik sakal (çene üzerinde) bırakan müvekkilime, davalı tarafından bu sakalı bırakamayacağı yazı ile ihtar edilmiştir. Oysa davalının İcra Kurulu bünyesinde olan ve sakalla ekrana çıkan Haluk Şahin ve Candaş Tolga Işık isimli iki şöhretli çalışanı mevcuttur. Müvekkilimle aynı yasaya tabi bu kişiler dışında, tv8 bünyesinde sakalla muhabirlik yapan gazeteciler bulunmaktadır.



- Diğer TV kanallarında gerek akademik sakal, gerekse tam sakalla çalışan onlarca gazeteci mevcuttur. Ortada bu denli açık örnekler varken, onlara için veren davalı, müvekkilime bu şekilde yasak getirerek onun piyasaya imajını sarsmaktadır.