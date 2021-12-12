Şakalaştığı arkadaşının üzerine dezenfektan döküp ateşe verdi!

Bursa’da 13 yaşındaki çocuk şakalaşırken arkadaşının üzerine dezenfektan döküp ateşe verdi. Yoğun bakıma kaldırılan çocuğun durumu kritik.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan bir parkta gerçekleşen olayda iddiaya göre 14 yaşındaki B. A. ile arkadaşı 13 yaşındaki İ. K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İ. K. yanlarındaki dezenfektan dolu şişeyi arkadaşı B. A.’nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

Çevredekiler ceketleri ve suyla gence müdahale etti. Vücudundan ağır yaralar oluşan B. A. ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen B. A.’nın arkadaşı İ. K.’nın önce ormanlık alana kaçtığı daha sonrasında çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyuyakaldığı sırada gözaltına alındı. . Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

B.A.'nın annesi, "İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı’’ dedi.