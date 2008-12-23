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Yaşam

Şakalaşırken kocası kafasına bıçak sapladı!

Samsun'da genç bir kadın, şakalaşırken kocasının attığı ekmek bıçağı kafasına saplanınca ölümden döndü

23 Aralık 2008 02:00

Samsun'da genç bir kadın, şakalaşırken kocasının kafasına sapladığı ekmek bıçağı ile hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 
 
Olay, Hastane Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir yıllık evli oldukları belirtilen Aynur K. (24) ile kocası Tuncay K. (24), evlerinde şakalaşırken birbirlerine ekmek bıçağı atmaya başladılar.

Ameliyatla çıkarıldı

Kocasının kendisine doğru ekmek bıçağı atması üzerine kafasını eğen Aynur K.'nin kafasına bıçak saplandı. Genç kadın, kafasının üzerinde ekmek bıçağı saplı halde ambulansla Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ve apar topar ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, kafasında saplı bulunan ekmek bıçağı ameliyatla çıkartıldı.

Şakayla başına saplandı!

Aynur K., kocasının şakalaşırken kazara bıçağı kafasına sapladığını söyledi. Unkapanı Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuncay K. ise eşinin verdiği ifadeyi doğrulayarak, şakalaşırken attığı bıçağın karısının kafasına saplandığını söylediği öğrenildi.

Doktorlar, kafaya saplanan ekmek bıçağını kendilerinin çıkarmamasının, genç kadını ölümden kurtardığını belirtiler. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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