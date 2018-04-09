Şakalaşırken arkadaşı tarafından vurulup ağır yaralandı

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde, A.Ş. (13), yaylada şakalaştığı sırada ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar ile arkadaşı D.İ.\'yi yaraladı. Yüzünden yaralanan D.İ. (14), ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında 1350 rakımlı İmalı Tıbık Yaylası\'nda meydana geldi. İddiaya göre A.Ş. ile D.İ. av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. Tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu D.İ. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yeri sarp ve dağlık olması nedeniyle araçlar bir süre sonra ilerleyemedi. Araçlardan inen ekipler yola yaya olarak devam etti ve yaralıya ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürüdü.

Zorlu yürüyüşün ardından yaralının yanına ulaşan sağlık ekipleri D.İ.\'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çocuğun sedye ile ambulansın olduğu yere indirilmesini riskli bulan ekipler, ambulans helikopter istedi. Bunun üzerine Adana\'dan havalanan ambulans helikopter olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki alana iniş yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları D.İ.\'yi vakit kaybetmeden ambulans helikoptere taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda D.İ., helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. D.İ., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Şakalaşırken arkadaşını yaralayan A.Ş. ise psikolog nezaretinde ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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