Sakaları yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı; 460 bin lira para cezası aldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hatay’da yurt dışına saka kuşlarını kaçırmak isterken yakalanan kişiye 460 bin lira para cezası uyguladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırı Cilvegözü Gümrük Sahası içerisinde görevli memurlar, bir tır içerisinde yaptıkları aramada 23 adet kafes içinde 150 adet saka kuşu tespit etti. Hürriyet'in haberine göre; olaydan haberdar edilen DKMP ekipleri, kuşları tabiata bırakmak üzere teslim aldı. Gözaltına alınan bir kişiye de ilgili mevzuat gereği 881 lira idari ceza, 460 bin lira da tazminat cezası verildi.

Tüm hayvan ve bitki türleri için bu

hassasiyet gösterilmeli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olayla ilgili açıklamasında; bu gibi olaylarda toplum olarak da duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Eroğlu, “Sahip olduğumuz bu zenginliği korumak ve yurt dışına kaçırılmalarına engel olmak zorundayız. Sadece sakalar için değil, diğer hayvan ya da bitki türleri için de bu hassasiyeti göstermeliyiz. Bu tip olaylara şahit olan vatandaşlarımız hiç vakit kaybetmeden 156 Jandarma İmdat hattına ihbarda bulunmalı” diye konuştu.