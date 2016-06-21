T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sakaları yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı; 460 bin lira para cezası aldı

Aramada 23 adet kafes içinde 150 adet saka kuşu tespit edildi

21 Haziran 2016 15:24

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hatay’da yurt dışına saka kuşlarını kaçırmak isterken yakalanan kişiye 460 bin lira para cezası uyguladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırı Cilvegözü Gümrük Sahası içerisinde görevli memurlar, bir tır içerisinde yaptıkları aramada 23 adet kafes içinde 150 adet saka kuşu tespit etti. Hürriyet'in haberine göre; olaydan haberdar edilen DKMP ekipleri, kuşları tabiata bırakmak üzere teslim aldı. Gözaltına alınan bir kişiye de ilgili mevzuat gereği 881 lira idari ceza, 460 bin lira da tazminat cezası verildi.

 

Tüm hayvan ve bitki türleri için bu 
hassasiyet gösterilmeli

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu olayla ilgili açıklamasında; bu gibi olaylarda toplum olarak da duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Eroğlu, “Sahip olduğumuz bu zenginliği korumak ve yurt dışına kaçırılmalarına engel olmak zorundayız. Sadece sakalar için değil, diğer hayvan ya da bitki türleri için de bu hassasiyeti göstermeliyiz. Bu tip olaylara şahit olan vatandaşlarımız hiç vakit kaybetmeden 156 Jandarma İmdat hattına ihbarda bulunmalı” diye konuştu. 

 

 

 

ETİKETLER

sakacezaHatayyurt dışıkaçırmaOrman ve Su İşleri BakanıVeysel Eroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24