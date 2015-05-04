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Yaşam

Sakal, tuvaletten daha fazla bakteri barındırabilir!

ABD'deki bir araştırma kapsamında çok sayıda insan sakalındaki bakteriler incelendi

04 Mayıs 2015 18:36

ABD'de mikrobiyologların yaptığı bir araştırma, sakalın tuvaletten daha fazla bakteri tutabildiğini ortaya koydu.

ABD'deki Quest Diagnostics şirketinden Dr. John Golobic'in yaptığı çalışma kapsamında, çok sayıda insan sakalında bakteri araştırması yapıldı.

Bazı sakallarda normal seviyede bakteri bulunurken, bazılarında ise tuvaletlerden daha fazla bakteriye rastlandı.

Araştırmanın sonucunu "Kolay kolay şaşıran biri değilimdir. Ama buna şaşırdım" sözleriyle yorumlayan Dr. Golobic, bakterilere karşı yapmanız gerekenleri ise "elinizi, yüzünüzü iyice yıkamak, bıyığınızı burmamak ve sakalınızla oynamamak" olarak sıraladı.

Dr. Golobic, "Ellerinizi mümkün mertebe yüzünüzden çekin" ifadesini kullandı.

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