DİYARBAKIR'ın Ofis Camii'nde Sakal-ı Şerif'e ziyaretçi akını oldu.



Dün teravi namazı ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler çok sayıda kişi camiye akın etti. Uzun kuyrukların oluşturanlar camide özel sedef sandıktan çıkarılan ve cam tüp içerisinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif'i öperek başlarına koydu. İlahi ve duaların okunduğu Sakal-ı Şerif'i ziyaretçilerin çoğu cep telefonları ile görüntüledi. Sakal-ı Şerif, ramazan ayı boyunca Diyarbakır'daki tüm camilere götürülerek cemaatin ziyaretinde tutulacak.

