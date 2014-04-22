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Yaşam

Sakal çılgınlığını Darwin açıklayabilir mi?

İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, sakallı erkeklerin ne kadar çekici bulunduğu, sakal modasının ne derece yaygın olduğuna bağlanıyor

22 Nisan 2014 16:07

İngiliz bilim adamları evrim teorisinin fikir babası Charles Darwin’in "Sayıca daha az olanın, daha çok ilgi çekeceği" tezini sakal modasına uyarladı. Royal Society Journal dergisinde yayımlanan çalışmada, sakalın en çok moda olduğu yıllara girilmesiyle, sakallı erkeklere ilginin de azalmaya başladığı sonucuna vardı.

Sakal mı daha çekici traş mı?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 1453 kadın ve 213 erkek üzerinde yapılan deneyde, deneklere bir dizi erkek fotoğrafı gösterildi. Bir grup denek daha çok sakallı erkeklerle karşılaşırken, diğer grubun baktığı fotoğraflarda sakallılar azınlıktaydı.

Her iki grupta da azınlıkta olan erkek fotoğrafları, denekler tarafından daha çekici bulundu.
Varılan sonuçlarda, tercihlerin bir tutarlılık içerdiği ve aynı Evrim teorisinde görüldüğü gibi, “Ender olanın avantajı” tezine paralel olduğu belirtildi.

 

Sakallı ünlüler

 

2000’li yılların ortasında başlayan sakal modası, ünlü aktörler George Clooney ve Ben Affleck’in de sakal bırakmasıyla doruk noktaya ulaştı.

Araştırmanın yazarlarından New South Wales Üniversitesi Profesörü Rob Brooks, “Sakalların döngüsel bir moda trendi olduğunu biliyoruz. Genelde 30 yılda bir geri geliyorlar” diyor.

1870’li yıllarda sakal kadar uzun favorilerin olduğunu hatırlatan Brooks, “Daha sonra bu favoriler bıyıkla birleşti. Sonra da tam sakal modasına dönüştü. 1970 ve 80’lere farklı bıyık tipleri görmeye başladık. 90’larda ise, traşlı yüzler moda oldu. Şimdi sakal çılgınlığı geri dönmüş gibi duruyor” dedi.

 

Kriz-sakal ilişkisi

 

Brooks, 2008’de patlak veren küresel ekonomik krizin sakal modasını tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.

“İnsanlar zor dönemlerden geçiyorlar” diyen Brooks, 1920’lerdeki Wall Street çöküşü sonrası sakalın moda olmaya başladığına dair emareler bulduklarını söyledi.

Yunanistan’ın konuyu detaylı incelemek için iyi bir fırsat olduğunu düşünen Brooks, “Bundan sonra bakacağımız şey, Yunan ekonomisi çökünce sakal modasının yükselişe geçip geçmediği olacak”

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