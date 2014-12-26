'Sakal cezası'ndan sonra Cavcav'dan tartışılacak öneri: Lig maçlarında İstiklal Marşı yasaklansın

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, bazı maçlarda İstiklal Marşı'nın protesto edildiğini vurgulayarak, "İstiklal Marşımız milli maçlar dışında okunmasın" dedi.

Cavcav, daha önce de “maçlara sakallı çıkma yasağı getirilmeli” diyerek, Gençlerbirliği'nde maçlara sakallı çıkan futbolculara 25 bin lira ceza kesilmesi talimatı vermişti. Cavcav sakal bırakanlar futbolcuları için “Yahu arkadaş, burası imam hatip okulu mu?” diye tepki göstermişti.

Türkiye liglerindeki bazı futbol karşılaşmalarında İstiklal Marşı'nın protesto edilmesine Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, farklı bir yaklaşım getirdi: İstiklal Marşımız milli müsabakalar dışında okunmasın.

Ercan Ata’nın DHA’daki haberine göre, Cavcav, "Buna kimse cesaret edemiyor? Ben cesaretle konuşuyorum. Milli marşların söyleneceği yer, sporcuların veya maçlardan önce söylenecek yer değildir. Başta Spor Bakanımız ve Futbol Federasyonu Başkanımız'a sesleniyorum; Milli Marşımız lig maçlarında kesinlikle okunmamalıdır. Milli maçlarda kesinlikle saygı duyuyorum. Üçüncü Lig'de maç oynanıyor; İstiklal Marşı. Gazetede okudum: İstiklal Marşımız'a ıslıklar çalınmış. Bu milletin bir evladı olarak, bu millet için çalışan ve uğraşan bir sanayici olarak yarın bir gün bu olayların çoğalması kargaşalara sebebiyet verebilir. Bu nedenle sayın Başbakanımız'ın talimat vererek İstiklal Marşımız'ı lig maçlarında yasaklaması gerekir" diye konuştu.

Milli Marş'tan, Cumhurbaşkanlığı Köşküne!

Başkan Cavcav, yeni yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da değinerek şöyle konuştu:

"Bugün Cumhurbaşkanımızın yaptırmış olduğu 1150 yataklı köşkü, Cumhurbaşkanı kendine yaptırmadı. Bu Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış. Hükümetimiz için de böyle bir yer bana göre onur, gurur meselesi. Dolayısıyla bu sarayın burada yapılmasını iyi düşünülmüş bir karar olarak düşünüyorum. Ancak buradaki tesislerin kaldırılması fikrine kesinlikle muhalifim. Gençlerbirliği Spor Kulübü 1923'te kurulmuş, Ankaragücü Kulübümüzün kuruluşu 1907 (1910), Atlıspor Kulübü keza öyle. Ankaramız geniş, burada olan tesislerimizin köşkümüze en ufak bir zararı yok. Spor centilmenlik demektir. Centilmen olan bir camianın içinde köşkümüzünde bize yakın olması, bize onur ve gurur verir."