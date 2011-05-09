Şakadan da olsa ceza yediler

T24 - Polis, kırmızı ışıkta geçen yayalara şakadan ceza kesti. 66 liralık makbuzu gören yayaların, polisler ile diyaloğu kamera şakalarını aratmadı.







Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürü Ergün Türkmen koordinesindeki trafik polisleri, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri ile üniversite öğrencileri olan gönüllü trafik polisleri, ''Trafik Haftası'' sebebiyle, kırmızı ışıkta geçen yayaları uyarmak ve bunun, sürücüler gibi yayalar için de bir suç olduğunu anlatmak için ilginç bir uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, yayaların kırmızı ışığı yoğun olarak ihlal ettikleri kent merkezinde Yavuz Selim Bulvarı'ndaki ışıklara gelen polisler, kırmızı ışıkta geçen yayalara, ilgili kanun çerçevesinde 66 lira para cezası kesip ceza makbuzu verdi.

Ceza makbuzunu gördüklerinde şaşkınlık yaşayan ve kırmızıda geçmenin suç olduğunu bilmediklerini söyleyen yayaların, polisler ve gönüllü polisler ile diyalogları kamera şakalarını andırdı.



"Şakalandınız"

Uygulama çerçevesinde, polislerin önce kimliklerini isteyerek ceza yazdıkları yayaların bazıları, ceza makbuzu şeklinde düzenlenen ve üzerine polislerce ''şakalandınız'' mührü vurulan makbuzda, ''Bu bir ceza makbuzu değildir, sadece uyarıdır'' yazısını görünce rahat bir nefes aldı.

Bazı yayayalar, polise uyarılarından dolayı teşekkür ederken bazıları da ısrarla uygulamanın uyarı amaçlı olduğunun anlatılmasına rağmen, kendilerine gerçekten ceza yazıldığını sanarak tepki gösterdi. Polisler, aralarında, yazılan cezanın gerçek olmadığına inandırılamayan Sabri Çolak'ın da yer aldığı bu yayaları iknada büyük güçlük yaşadı.

Bazı yayaların, polislerin uygulamasını kamera şakası sanması ise polisler ile yayalar arasında ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu.

Şaka olmasına rağmen, ceza yazılan bazı yayaların olay yerinden kaçması da çevredekilerin gülmesine yol açtı.



Yeşil ışıkta geçenlere karanfil

Trafik Kanunu'na göre kırmızı ışıkta geçmeleri suç olan yayalara kesilen cezayı, uyarı amaçlı olduğu için tahsil etmeyen polisler, yeşil ışık yandığında geçen yayaları da karanfil vererek ödüllendirdi.

Polisler, yayalara, amaçlarının insanlara ceza yazmak olmadığını, sıkça rastlanan yayaların kırmızı ışıkta geçmesinin önüne geçerek, hayat kurtarmak olduğunu söyledi.

Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza makbuzu kesilen yaya İsmet Baki, uygulama için polise teşekkür ettiğini belirterek, ''Vatandaş için bundan iyi bir şey olamaz. Ben ceza kesilirken tepki gösterdim ama yine de cezayı ödemeye razıyım. Kırmızı ışıkta geçen vatandaşların dikkatli olmasını istiyorum, hayatlarına mal olabilir'' dedi.

Başka bir yaya Ayla Özkan da kendisine ceza kesilirken heyecanlanıp korktuğunu ifade ederek, ''Böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Yeşilde geçtiğimi düşünüyordum ama heyecandan ve korkudan makbuzu inceleyemedim. 'Şakalandınız' yazısını görünce rahatladım. Güzel bir uygulama aslında. Yanımda çocuk olabilirdi insanların dikkatli olması lazım'' şeklinde konuştu.



Son 10 yılda 43 bin 691 kişi trafik canavarı kurbanı oldu

''Trafikte önce siz örnek olun diğerlerinin de size uyduğunu göreceksiniz'' yazan makbuzda, ''Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen 7 milyon 158 bin 866 trafik kazasında, 43 bin 691 kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 595 bin 802 kişinin ise yaralandığı'' vurgulanıyor.

''Yaya geçitleri, yalnızca herkes kurallara uyduğunda güvenlidir'' denilen uyarıda ''Hareketinizi başkalarının yönlendirmesine izin vermeyin, beklerken geçirilen sürede dikkatiniz dağılabilir ve karşıya geçmek için acele eden diğer kişilerin hareketi sizi yanıltabilir. Bir yaya geçidinde, kendinizi kalabalığın hareketine bırakmayın. Yolu ve araçların durumunu doğrudan doğruya kendiniz gözleyin''ifadeleri kullanıldı.

Trafikte acele etmenin insanların hayatına mal olabileceğine işaret edilen uyarıda, ''Sürücü veya yaya olun, gideceğiniz yere geç kalmamak için 5 dakika önce orada olacak şekilde yola çıkın. Böylece acele ederek hayatınızı ve başkasının hayatını tehlikeye atmamış olacaksınız. Bu alışkanlığınızı çocuklarınıza da kazandırınız'' denildi.





