Şakacı Egemen twitter'ı salladı

T24 - Başmüzakereci Egemen Bağış'ın "Leonarda Da Vinci" espirisi twitter'ın en çok konuşulanı oldu. Bağış'a #sakaciegemen başlığı altında benzer düzeyde espri örnekleri verildi.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın düzenlediği "Mesleki Eğitimde Yeni Fırsatlar: Leonardo Da Vinci Programı'nın Mesleki Hareketliliğe Katkısı" konulu izleme toplantısında bir espri yaptı ve twitter'da "şakacıgemen" başlığı ile en çok konuşulan kişi oldu



Bağış'ın esprisi şöyle:



"Hani bir espri vardır, espri sınırlarını biraz zorlayan bir şeydir, ama halkımızın diline işlemiştir, 'Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo Da vinci' diye. Özellikle gençler arasında çok sık kullanılır. Espridir ama programın önemini ve içeriğini anlatıyor."

twitter'dan "şakacıegemen" ile ilgili yazılanlar şöyle:

istiklalAkarsu: Geçen yine Avrupa Birliği ile müzakeredeydik, bi espri yaptım dağıldı birlik.

kaansezyum: E. Bağış'ın bağırsak operasyonu geçiren başbakanla görüşmesi yasaklanmış. "Bağırsak da bağırmasak da" demesinden korkuluyor.

resulertas: AB müzakerecisi Egemen Bağış, "Ya bizi birliğe alırsınız ya da espri yapmaya başlarım" dese anında Avrupa Birliği'ne gireriz.

Ozan Kibritçi: Avrupa Birliği'nden açıklama "Avrupa zaten soğuk Egemen Bağış esprileri ile daha da soğutmasın diye almıyoruz Türkiye'yi AB'ye"

byDK_: #sakaciegemen'in esprisinden sonra AB tamamen hayal olunca, olayı toparlaması için CemYılmaz AB'ye gönderildi.

ardazzor: Şaka yapsa kim inanır Kadir inanır :)) Ne diyorum ya ben :)

nilsuli: Başkası bu espriyi yapsa kro olur ama Egemen Bağış yapınca trend

dunyadanbanane: David Beckham'la bir güne ne denir? +Daywith Beckham.

arjinben: Adamın biri Hindistan'a gitmiş, başına Buda heykeli düşmüş, "Başıma bu da mı gelecekti " demiş

MuzoChe: "Yangın dolabını açarsan ne olur? Cevap: Yang kızar" Egemen Bağış (Japon Dışişleri bakanı ile görüşmesinde)

TwiTrance: Egemen Bağış'tan twitter'a tokat gibi cevap; "Beni çekemeyenler anten taktırsın."

draltan: AKP iktidarinda kişi başına düşen milli gelir arttı.

mehmetcaglarer: #sakaciegemen bu milletin yüzünü güldüren tek politikacıdır.

GokhanVots: Ve Leonardo Da Vinci isyan eder.

(bianet)



