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Yaşam

Şakacı Bursalılar!

Bursa'da dün polisi, itfaiye ve 112 Acil Servisi arayan bazı kişilerin 1 Nisan şakası olarak verdiği asılsız ihbarlar görevlilere zor anlar yaşattı.

02 Nisan 2009 03:00

Bursa'da dün polisi, itfaiyeyi ve 112 Acil Servisi arayan bazı kişilerin 1 Nisan şakası olarak verdiği asılsız ihbarlar görevlilere zor anlar yaşattı.

“Yol kenarında başı kesik bebek cesedi var” ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kafası kopartılmış oyuncak bebek buldu. Bebeğin kundaklandığı beze de salça sürüldüğünü görüldü. Daha sonra polisi arayan aynı kişi, yaptığının 1 Nisan şakası olduğunu söyledi.

112 Acil Servisi arayan bir başka kişi ise Balıkesir karayolunda otomobilinde kalp krizi geçirdiğini söyleyip yardım istedi. Cemal Zorlucan kısa sürede olay yerine gelen görevlilere, “Sizi ben aradım. Bugün 1 Nisan biliyorsunuz. Sadece başım ağrıyor. Ağrı kesiciniz var mı?'' dedi.

Bu arada 1 Nisan nedeniyle itfaiyeye çok sayıda asılsız yangın ihbarı yapıldığı belirtilerek, ihbarda bulunanların daha sonra arayarak şaka yaptıklarını söyledikleri bildirildi.

Görevliler, bu tür şakalar karşısında zor anlar yaşadıklarını söyleyerek, “Hangi olaya ekip çıkartıp çıkartmayacağımızı şaşırıyoruz'' dedi.

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