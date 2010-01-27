Şaka mı duyarsızlık mı?

T24- Almanya’nın Münih kentinden Antalya’ya gelen bir uçağın tuvaletinde bulunan ve "tehdit içeren ifade" yer aldığı belirtilen not nedeniyle yolcular ve bagajları, inişte titizlikle arandı. Antalya’daki aramada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.





Almanya’dan Antalya’ya tarifeli seferler düzenleyen havayolu şirketinin isminin açıklanmasını istemeyen yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Münih’ten Antalya’ya gelen uçağın tuvaletinde, uçağın inişe geçtiği sırada bir not bulunduğunu söyledi. Notta uçakta "bomba olabileceğinin" ima edildiği tehditvari bir ifade yer alması üzerine, pilotların Antalya Hava Limanı’ndaki güvenlik birimlerine bilgi verdiğini kaydeden yetkili, güvenlik güçlerinin, uçağın inmesinin ardından uçağın bagajı, kabindeki eşyalar ve yolcuları tek tek aradığını, ancak suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi.



Yetkili, uçağın ve yolcuların aranmasından sonra yolcuların Havalimanından ayrılmalarına izin verildiğini söyledi.



Şaka bile olsa bu tür olayların mutlaka ciddiye alındığını ve güvenlik için titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirten yetkili, uçağın tarifeli seferleri aksadığı için şirketin büyük maddi kayba uğradığını, yolcuların da zaman kayıpları ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.



Havayolları yetkilisi, dün gece yaşanan olayda da yolcuların saatlerce havaalanında boşuna beklediklerini ve aramadan geçirildiklerini, "bu tür notların, şaka da olsa, hemen herkesin zarar görmesine neden olduğunu" kaydetti.