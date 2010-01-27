T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şaka mı duyarsızlık mı?

Almanya - Antalya seferini yapan bir uçağın tuvaletinde bulunan ve tehdit içeren not, paniğe yol açtı. Notu yazan kişinin kimliği belirlenemedi.

27 Ocak 2010 02:00

T24- Almanya’nın Münih kentinden Antalya’ya gelen bir uçağın tuvaletinde bulunan ve "tehdit içeren ifade" yer aldığı belirtilen not nedeniyle yolcular ve bagajları, inişte titizlikle arandı. Antalya’daki aramada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



Almanya’dan Antalya’ya tarifeli seferler düzenleyen havayolu şirketinin isminin açıklanmasını istemeyen yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Münih’ten Antalya’ya gelen uçağın tuvaletinde, uçağın inişe geçtiği sırada bir not bulunduğunu söyledi. Notta uçakta "bomba olabileceğinin" ima edildiği tehditvari bir ifade yer alması üzerine, pilotların Antalya Hava Limanı’ndaki güvenlik birimlerine bilgi verdiğini kaydeden yetkili, güvenlik güçlerinin, uçağın inmesinin ardından uçağın bagajı, kabindeki eşyalar ve yolcuları tek tek aradığını, ancak suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi.


Yetkili, uçağın ve yolcuların aranmasından sonra yolcuların Havalimanından ayrılmalarına izin verildiğini söyledi.


Şaka bile olsa bu tür olayların mutlaka ciddiye alındığını ve güvenlik için titiz çalışmalar yürütüldüğünü belirten yetkili, uçağın tarifeli seferleri aksadığı için şirketin büyük maddi kayba uğradığını, yolcuların da zaman kayıpları ve yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.


Havayolları yetkilisi, dün gece yaşanan olayda da yolcuların saatlerce havaalanında boşuna beklediklerini ve aramadan geçirildiklerini, "bu tür notların, şaka da olsa, hemen herkesin zarar görmesine neden olduğunu" kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24