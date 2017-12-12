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Saka kuşu yakalayan avcılara 14 bin lira ceza

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, koruma altında olan 8 saka kuşunu yakalayan 3 avcıya , toplam 14 bin 98 TL para cezası verildi

12 Aralık 2017 12:26

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde, koruma altında olan 8 saka kuşunu yakalayan 3 avcıya , toplam 14 bin 98 TL para cezası verildi.
Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğü ekipleri 4 bin 915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av koruma kontrolleri yaptı. Yapılan ihbarı değerlendiren ekipler; Yahyalı İlçesi Çubuklu Genel Avlağı Mevkii’nde nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan 8 saka kuşu ,ağ ve düzenekleri ele geçirildi. Kaçak avcıların yakaladığı sakalar doğaya bırakıldı. Olayla ilgili kaçak av yapan 3 kişiye, 4 bin 915 sayılı kanun kapsamında 4 bin TL tazminat, 10 bin 98 TL idari para cezası olmak üzere toplam 14 bin 98 TL para cezası verildi.
Pınarbaşı ilçesi Uzunyayla Mevkii ve Felahiye ilçesi Yamula Barajı mevkiinde koruma kontrollerine devam eden ekipler yaklaşık 40 avcının belgeleri kontrol etti. Ekipler, ruhsatsız olarak avlanan iki avcının tüfeklerine jandarmaya teslim edilmek üzere el koyarken, haklarında idari işlem yapmak üzere tutanak tuttu. Denetimlere katılan Şube Müdürü Şevket Ağmaz tarafından belgeleri tam olan avcılara teşekkür edildi.
Saka kuşları, ötücü kuşlar takımında yer alıyor. Bu kuşlar gagasını çevreleyen kırmızı renkle dikkat çekiyor. Başlıca besinleri incir, ayçiçeği, devedikeni tohumu. Ormanlarda üreyip, küçük sürüler halinde dolaşan kuşlar, temiz su kaynaklarının kirlenmesi, kara hindibağ ve deve dikeni tohumların azalması ve ticaretinin artması yüzünden hızla yok oluyor.

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