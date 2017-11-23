Saka kuşlarını satmak isteyenlere 11 bin TL ceza (2)

KAÇAK AVLANAN 1\'İ SURİYELİ 2 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, merkeze bağlı Bozanönü köyü yakınlarında, kaçak avlanma yapıldığı ihbarı üzerine dün harekete geçti. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Türkiye\'nin taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi\'nce koruma altına alınan saka kuşlarını kaçak olarak avladığı tespit edilen 1\'i Suriyeli 2 kişi, suçüstü yakalandı. Kaçak avlanan avcılarla birlikte çağırtkan olarak kullanılan 3 saka kuşu, kiraz kuşu ve ses cihazı ele geçirildi.

Yakaladığı saka kuşlarını yurt dışına çıkardığı tespit edilen kaçak avlanan Suriyeli avcı hakkında, 2 bin 150 TL tazminat ve 1178 TL idari para cezası uygulandı. Diğer avcı hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı. Saka kuşları ve kiraz kuşu ise kafeslerinden çıkarılarak, doğal ortamına bırakıldı.



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)



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