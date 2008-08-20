Şaka gibi bürokrasi savaşı

Erzurum'da 10. kez görevinden alınan Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, mahkeme kararıyla yeniden görevine döndü.



Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden tam 10 kez görevinden alınarak Şırnak, Muş, Ankara, Kütahya, Çanakkale illerine tayin edildi. Bakan Çelik’i 3 kere tazminata mahkum ettiren Budak, geçen mart ayında 10’uncu defa görevinden alınarak sürgün rekoru kırdı. Ancak Budak bir kez daha mahkeme kararıyla görevine döndü.



Erzurum’dan Muş’a Muş’tan Kütahya’ya



İşte 10 kez Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınan Budak’ın görevden alınma serüveni:





2 Mayıs 2003: Görevden alınarak Bakanlık’ta görevlendirildi.

24 Eylül 2003: 2’nci kez görevinden alındı ve Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verildi

Aralık 2003: 3’üncü kez görevden alındı.

20 Şubat 2004: 6 ay Bakanlık’ta bir komisyona atandı

6 Temmuz 2004: Muş’a gönderildi. Bu kararın yürütmesi durduruldu.

9 Ağustos 2004: Yeniden Muş’a atandı.n 29 Kasım 2004: MEB’de görevlendirildi.n 5 Eylül 2005: Kütahya’ya atandı

26 Ağustos 2006: Çanakkale’ye atandı

8 Mart 2008: “Başka bir göreve atanmak” üzere görevden alındı.

20 Ağustos 2008: Mahkeme kararıyla yeniden görevine döndü.