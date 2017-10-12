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Şaka cinayetine 15 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da birlikte alkol aldığı arkadaşı 52 yaşındaki Ali Sakarya’yı kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 66 yaşındaki Behçet Yurtsever, karar duruşmasında "Beraber alkol alıyorduk

12 Ekim 2017 15:26

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da birlikte alkol aldığı arkadaşı 52 yaşındaki Ali Sakarya’yı kalbinden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 66 yaşındaki Behçet Yurtsever, karar duruşmasında \"Beraber alkol alıyorduk. Şakalaşırken anneme küfür edince elimdeki bıçağı karnına doğru salladım. Kalbine isabet etmiş. Öldürme niyetim yoktu\" dedi. Yurtsever\'e, 15 yıl hapis cezası verildi.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. İkinci el eşya alım- satımı yapan Ali Sakarya, kendisine ait depoda arkadaşı Behçet Yurtsever ile birlikte alkol aldı. İki arkadaş arasındaki şakalaşma, küfürlü tartışmaya dönüşünce Behçet Yurtsever, Ali Sakarya\'yı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan 5 çocuk babası Sakarya öldü. Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan Behçet Yurtsever hakkında Bursa 5’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde \'Adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Behçet Yurtsever hakkındaki dava karara bağlandı. Çıktığı son duruşmada daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayıp, \"Birlikte alkol alıp şakalaşıyorduk. Anneme küfür edince sinirlendim. Bıçağı karnına doğru salladım, ama kalbine isabet etmiş. Amacım onu öldürmek değildi\" dedi. Behçet Yurtsever\'e ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın duruşmadaki iyi hali ile olaydaki tahriki dikkate alarak cezayı 15 yıl hapis cezası olarak karara bağladı. 

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