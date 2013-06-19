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Kültür-Sanat

Sait Maden vefat etti

Sait Maden, 60 yıllık kariyerinde 8000 dolayında kitap ve dergi kapağı tasarladı; 500 dolayında logo, süreli yayın, broşür, ambalaj ve etiket tasarımları yaptı

19 Haziran 2013 18:59

Şair, illüstratör, ressam, çevirmen, yayıncı ve grafik tasarımcı Sait Maden, geçirdiği bypass ameliyatı sonrası yakalandığı akciğer pnömonisine bağlı olarak  vefat etti.

Maden, 60 yıla yakın süren kariyerine daha 13 yaşında şiirler yazarak başladı. 16’sında Fransızca ve Osmanlıca öğrenmeye başlayan, 18’inde Fransız şairlerinden çeviriler yaptı, Baudelaire’den ‘Moesta et Errabunda’ çevirisiyle Varlık dergisinin bir yarışmasını kazanan Sait Maden, Lorca’yı anadilinden çevirebilmek için İspanyolca öğrendi. Baudelaire’in ‘Kötülük Çiçekleri’, Lorca’nın bütün şiirleri, Neruda, Aragon, Paz, Mayakovski, Eluard, Saint-John Perse’den seçme şiirler çeviren Maden, adsız şiirler, türküler, büyüler, destanların yer aldığı ‘insanoğlunun beş bin yıllık şiir serüveni’ni ortaya koyan ‘Bir Şiir Müzesi’ adlı inceleme-antolojiyi tam 40 yılda titizlikle hazırlamıştı.

1955–60 yılları arasında; pano ve sergileme tasarımları, tiyatro dekorları, sinema afişleri hazırladı. Grafik tasarım çalışmalarına 1957’de yan bir uğraş olarak başlamıştı; 1960’tan sonra ağırlıklı olarak bu disipline yöneldi ve yayın tasarımı alanında yoğunlaştı. Birçok yayınevine 8000 dolayında kitap ve dergi kapağı tasarladı. 500 dolayında logo, süreli yayın, broşür, ambalaj ve etiket tasarımları yaptı; kitaplarında kullandığı yazıyüzlerinin de bir kısmını tasarladı; çok sayıda siyasi amaçlı seçim afişinin tasarımcısı oldu. 1958–63 yılları arasındaki gazetecilik döneminden sonra 1964’te kendi özel atölyesini kurdu.

Logo tasarımlarını da 1990’da yayımladığı “Simgeler” adını verdiği kitabında topladı.

Maden’in son sergisi, 4–11 Nisan 2013 tarihlerinde İzmir’de, K2 Sanat Merkezi’nde “Simgeler” adıyla açılmıştı.

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