Sait Karafırtınalar: "Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz"

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nın 3’üncü turunda sahasında karşılaşacağı Payasspor ve ligde deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında Bolu Atatürk Stadı\'nda yarın Payasspor ve Spor Toto 1\'inci Lig 7\'nci hafta mücadelesinde pazar günü deplasmanda İstanbulspor\'la karşılaşacak olan Boluspor, Karaçayır Mahallesi\'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşusunun ardından 5\'e 2 top kapma oynayan kırmızı beyazlılar, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, \"İstanbulspor maçı öncesinde kupa maçı var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Dün 2 takım halinde çalıştık ve bugün de o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kupa maçında oynayacak grup ile hafta sonu oynayacak grubu ayrı çalıştırıyoruz. Yoğun geçiyor. Tüm mücadelemiz güzel bir takım ve güzel şehir için. Ama bu beklentileri daha yukarıya çekerek bizim üzerimizdeki baskıyı da artırıyor. Biz pozisyonumuzun farkındayız. Elimizden gelen mücadeleyi yaparak hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmeye çalışıyoruz\" dedi.

İstanbulspor ile oynanacak maçla ilgili de konuşan Sait Karafırtınalar, kulübe geldiği günden beri deplasmanlarda büyük başarı sağladıklarını ifade ederek, \"Geldiğimizden beri 1 tane deplasman mağlubiyetimiz var. Onun dışında hepsini kazanmışız. Hafta sonu da inşallah öyle olur ama İstanbul maçına bakmadan önce kupa maçını geçmemiz lazım. Kupada da devam etmek istiyoruz. Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz. Bunu çok söyleyeceğim ama lig bizim için daha önemli\" şeklinde konuştu.

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